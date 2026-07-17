Adela cumplió años: “Siento que nunca voy a morir”

La conductora de radio y TV Adela Mercado cumplió un año más de vida, fecha que lo recibió rodeada de las personas que la aman, de sus familiares, amigos y compañeros de la radio, quienes la felicitaron y agasajaron en ese día tan especial.

“Pasé un día inolvidable, primero, apagando la vela con mis compañeros de la radio, que son divinos ¡y la verdad es que creo que al final canté más yo que ellos!, después, cerré la noche celebrando con mis afectos más cercanos”, dijo Adela a Crónica.

Este nuevo cumple la encuentra con más experiencia, sumando alegrías ndaje, “y sobre todo sintiéndome profundamente querida, fue un regalo hermoso”.

Adela nos comentó su secreto para mantenerse siempre con tanta vitalidad y apenas se nota los cambios en ella. “Siii cambieee, no me sometí a ninguna cirugía, todavía no y me mantengo espiritualmente fuerte. Eso es lo que me ayuda mucho, creo que es eso, viste que se transmite todo a través de la mirada, de la sonrisa, de tu actitud y no hay nada más. No hay ningún secreto para la gente que vive bien con las cosas de arriba, siempre vas a verle con una sonrisa”.

La comunicadora contó avei que se siente muy conforme con lo alcanzado a nivel profesional, “el tiempo me sigue regalando sueños por cumplir. Todavía me queda mucho por hacer y por otro lado, uno de mis grandes anhelos es poder abrir, en algún momento, una fundación para asistir a ancianos desamparados”.

También se refirió sobre las nuevas herramientas digitales que se están utilizando en la actualidad en los medios de comunicaciones y la aparición de nuevas figuras como los streamers y generadores de contenidos, que se lanzaron también como comunicadores.

“Con respecto a las nuevas plataformas, las redes y el streaming demuestran que hay oportunidades para todas las edades; solo basta con respetar lo que uno hace. Quienes están ahí no son necesariamente periodistas, pero expresan cosas según su contenido y es una manera distinta de comunicar. Yo misma disfruto muchísimo de estar en TikTok: hablo con mis seguidores, cantamos juntos, me preguntan de mi vida, es hermoso que te vean como alguien de carne y hueso, tal cual sos”.

Luego comentó entre risas, “siempre digo algo que a veces hace reír a la gente, pero cuando lo comparto, muchos me dicen ‘¡yo también pienso así!’, siento que nunca voy a morir. No quisiera irme nunca de este mundo porque soy demasiado feliz”.