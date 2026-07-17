Alcalde colombiano ovy’a por tener a “La Joya” en su ciudad

“El estelar de la Selección Paraguaya Julio Enciso, considerado uno de los mejores talentos emergentes de este #FIFAWorldCUP 2026, se vino directamente a nuestra ciudad a descansar. Julio sabe que #Cartagena siempre será un buen plan, el mejor plan”, expresó Dumek Turbay, alcalde de la localidad, en su cuenta de X.

Cabe señalar que la esposa de Julio, Melissa Cardona, es de hecho colombiana, por lo que “La Joya” se siente prácticamente en casa en la nación cafetera. En las fotos compartidas por el alcalde, se ve a la estrella albirroja disfrutando de románticos momentos con su compañera. También se lo ve tomando una bebida refrescante en un yate.