Baratitas las entradas a la final

Aunque no son los precios oficiales, las reventas van fijando los costos a medida que el inicio del partido se acerca. Oficialmente, el estándar de la FIFA se encuentra entre los 2.030 y 6.730 dólares, según la categoría del asiento.

Sin embargo, nada más ayer la entrada más barata en reventa, para las filas más altas de la grada superior del Metlife Stadium, llegaba hasta los 9.775 dólares, mientras que los asientos premium en la grada inferior, de categoría 1 cerca del campo cuesta entre 15.000 y 30.000 dólares.

Por la alta demanda y el mercado de reventa, los precios de los boletos más baratos, que costaban inicialmente 2.030 dólares, ya están entre los 8.000 y 15.000 dólares. La reventa para los partidos de la FIFA se encuentra permitida.