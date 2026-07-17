El Ciclón cerró su etapa de amistosos en Baires

El Ciclón de Ariel Holan se presentó este jueves en Buenos Aires ante Vélez Sarsfield en lo que fue su última prueba amistosa de cara al Clausura y los octavos de final de la Conmebol Libertadores.

En primer turno, el equipo que tiene grandes chances de arrancar el campeonato local ante Sportivo Trinidense el próximo viernes en “La Nueva Olla”, cayó por el marcador de 1-0 y formó con: Manuel Roffo; Iván Ramírez, Gustavo Velázquez, Lucas Merolla y Guillermo Benítez; César Bobadilla, Robert Piris, Ariel Gamarra, Derlis Rodríguez, Cecilio Domínguez y Pablo Vegetti.

En segundo turno, el Ciclón arrancó el duelo con: Roberto Junior Fernández, Josué Servín, Alexis Cañete, Matías Pérez, Álvaro Espínola, Carlos Franco, Jorge Morel, Ariel Gamarra, Mateo Klimowicz; Darío Espínola y Jonatan Torres. En este compromiso la victoria fue de 3-1 para el conjunto argentino. El gol azulgrana fue obra de Mateo Klimowicz.

Los que no formaron parte de los amistosos fueron Blas Riveros, Agustín Almendra e Ignacio Aliseda, quienes están con pequeñas molestias, así como Fabrizio Domínguez que se encuentra con un desgarro y es poco probable que llegue para el debut en el torneo local.

Oferta concreta. Por otro lado, el Al-Wasl Football Club es el equipo que presentó una oferta formal por Lucas Quintana. El conjunto de Emiratos Árabes ofreció cerca de 2.800.000 dólares. La pelota está en manos de la directiva azulgrana.