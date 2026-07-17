“Encontré algo que me apasiona”, he’i Ana Ríos

Ana Ríos contó a Crónica que está en una etapa mbarete de su vida, “donde disfruto mucho de la amistad, de la familia, del deporte que hoy me gusta, que me roba todo mi tiempo. Ya empecé a competir y estoy netamente metida en un 100% ahí. Encontré algo que me apasiona, que me gusta y esto que me hace muy bien en todos los sentidos”, he’i.

La conversación se dio luego de un jueguito de palabras interesante en su perfil de Instagram. “No estoy viviendo la vida loca, pero estoy viviendo loca gracias a la vida”, he’i. Durante la charla detalló el porqué de sus dichos. “Es un decir porque siempre te dicen vos que sos joven no tenes hijos, aprovecha, disfruta y viví la vida loca. En mi caso es todo lo contrario porque me despierto muy temprano porque entreno, trabajo y hago de todo y lo que no hago es vivir la vida loca”, dijo entre risas.