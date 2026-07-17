¡Haihuueeee! Atendé porqué sus pechos no pararon de crecer

Sus enormes ganas de lograr un título la hicieron tomar una decisión que, sin saberlo, marcaría un cambio inmenso: se colocó el conocido sistema anticonceptivo al que muchas llaman “T” o diu y sus pechos se volvieron muy voluptuosos, al punto que debió operarse porque la piel se le abría de tanto que se le estiró.

Daniela, una joven de Lubbock, Texas, en el 2018 tenía una copa D. O sea, ya tenía algo de volumen. Sin embargo, en poco más de 2 años pasó a tener una copa H. Para 2022, sus senos habían llegado a una taza de P, dejándola en un dolor extremo y luchando por ponerse de pie y aguantar parada durante un largo período de tiempo.

“Los médicos insistieron en que no tenía que ver una cosa con la otra, pero acababa de colocarme un DIU y mis pechos inmediatamente comenzaron a crecer”, he’i. Contó que en ese lapso “gané 20 kilos, pero no cambié el tamaño de los pantalones. Nada cambió aparte de lo grandes que eran mis pechos, esto es lo único que creció”.

Cuando caminaba “me cansaba rápido. Incluso afeitarme las piernas era muy difícil de hacer”. En su momento de máxima expansión, “comencé a tener heridas grandes e infecciones porque la piel se había estirado mucho”.

Llegó el momento de tomar una decisión: fue a consultar a una cirujana plástica y se redujo los pechos drásticamente. Hoy he’i que “me siento muy aliviada. Puedo hacer cosas que ya no hacía. No puedo creer lo enorme que llegaron a ser”.