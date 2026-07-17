Horacio Cartes ya llegó a yanquilandia

El ex Presidente de la República y actual titular de la ANR, Horacio Cartes, llegó a la nación norteamericana para ver la final de la Copa del Mundo, la cual tendrá lugar el próximo domingo en el Metlife Stadium ubicado en la ciudad de Nueva York, siendo disputada por Argentina y España.

“Un gusto recibir en Estados Unidos de América a un amigo y líder paraguayo, sus seres queridos y colaboradores cercanos”, publicó Leite en sus redes sociales. ¡Bienvenido a USA, HC y comitiva!”, fue lo expresado por el Embajador Leite, acompañado todo esto de una foto junto al ex mandatario.