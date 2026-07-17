“La Sole” cantará el himno argentino en la final del Mundial

La artista santafesina, famosa sobre todo por sus interpretaciones de música folclórica argentina, tendrá a su cargo cantar el himno de su país ante el mundo y ante el Estadio Nueva York/Nueva Jersey en la ceremonia previa al inicio de la final de la Copa del Mundo, en cual los albicelestes medirán a España.

La reconocida cantante cuenta con una destacable e indiscutible trayectoria profesional, contando además con logrados antecedentes con participaciones en eventos oficiales y competencias deportivas de máxima relevancia.