Mario Ferreiro hincha por los de Messi este domingo

Mario Ferreiro está a full con los curepas. En su historia del Instagram tiró una fotito de aliento a la sele de los de ashá y en charla con Cronica confirmó, “por supuesto que el domingo hincho por la albiceleste”. Más allá de su gran cariño por la vieja España, por la descendencia de sus abuelos que vinieron de Galicia a Uruguay y de ahí a Ñe´embucu, el se suma al pueblo curepi en la pelea por la cuarta.

“Argentina ha sido históricamente el refugio y amparo de miles de compatriotas, entre ellos mis padres en épocas de la revolución. En toda la Argentina se festejó nuestro triunfo ante Alemania. ¿Por qué no hacerlo el domingo si ellos ganan? Además lo de Messi ya trasciende toda explicación racional. Simplemente es el mejor del mundo”, tiró el periodista.

Mediante su pasión y conocimiento musical, habló del protagonismo de las canciones en esta Copa del Mundo. “Me gusta mucho lo que está pasando con la música en este mundial. Aparecieron muchas canciones nuevas. Y se reflotaron clásicos como Wonderwall y Hey Jude! Hasta la música del entretiempo en los estadios estuvo muy bien seleccionada”, analizó.

Pero sin dudas, lo último del músico curepa que transformó la música de Oasis para tirar aliento a los de Messi, “lo de Joaquín Levinton estuvo genial. Obvio que es una picardía del momento, pero ya quedará como una de las anécdotas musicales de este mundial”, dijo.