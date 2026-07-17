“No vengo para relajarme acá, vengo a competir”, he’i Acosta

Diego Acosta, uno de los más regulares en el 2 de Mayo, ya se encuentra en suelo chileno para su aventura en el mundo pelotero trasandino, más precisamente en Deportes Concepción, donde tendrá de compañero a Fernando “Chapa” Martínez (ex Rubio Ñu) y Fernando Romero (ex Trinidense).

“Yo firmé ayer (miércoles), el equipo tuvo un descanso de 3 días, firmé por dos años y medio. Fue una compra del equipo chileno”, le bajó de entrada voi en charla con Crónica.

“Llegué acá el domingo de tardecita (Chile). El equipo tuvo un semestre difícil, la verdad en cuanto a los puntos, obviamente el club hizo una apuesta importante en mí, me compraron del 2 de Mayo y de mi parte es tratar de lograr la permanencia, luego ver si podemos clasificar a una Copa Internacional”, siguió.

Luego agregó que “en lo personal obviamente hacer lo mío, marcar goles y también ubicarme en el fútbol chileno, ya que es una liga muy buena para nosotros los paraguayos”, añadió.

El atacante, avei dejó en claro que “yo no vengo para relajarme acá, vengo a competir y voy a hacer todo lo posible para marcar goles y de ahí ver qué me depara el futuro. Obviamente que quiero dejar un legado acá en el club, para luego dar otro paso más importante en mi carrera”, explicó Acosta.

Acerca de la compañía de los compatriotas, señaló que “conmigo están Fernando Romero y ‘Chapa’ Martínez, ellos hacen también que la adaptación acá sea más fácil, siempre es bueno tener a paraguayos, así también nos ayudamos entre nosotros sobre cualquier cosita que sea necesario. Queremos lograr cosas grandes entre los compatriotas acá en el club”, mencionó.

Sobre interés de Olimpia y Cerro

“Me generaba mucho orgullo al escuchar eso, uno también sabe que se le está valorando el trabajo, yo al menos creo que me esforcé mucho para llegar hoy día en donde estoy, eso me pone muy orgulloso, imaginate equipos como Olimpia, Cerro, son muy grandes en el país y eso a uno lo pone muy contento”, declaró el goleador del “Gallo Norteño”. “Para eso uno trabaja, para que lo tengan en cuenta”, acotó.

“Poder jugar en la selección”

En cuanto a su deseo katu tiró que “el sueño máximo que tengo es poder jugar alguna vez en la selección, creo que es el sueño de todos. A mí ya me tocó jugar una Copa del Mundo en las juveniles, pero obviamente que algún día sueño con eso. El fútbol es muy dinámico. Jugar en la selección es otra cosa, yo me preparo para eso”, manifestó.

Diego Acosta ya se vistió de Albirró en las juveniles, ya que representó a la selección de fútbol sub-17 de Paraguay, disputando la Copa Mundial de la FIFA Sub-17, en 2019.

Sobre aquel tanto contra Alianza Lima en la Copa, opoi que “ese gol va a quedar marcado por siempre en mi carrera. En su momento logramos algo muy importante para el club, fui el primer jugador en marcar en un torneo internacional con el club y, bueno, eso es lindo tanto para mí como para la institución. Eso se queda guardado en mi corazón como se suele decir”, culminó.