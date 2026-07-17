[VIDEO] Novios de buen corazón: deciden repartir comida a esforzados guardias

La buena acción fue originalmente viralizada por el medio digital esteño “CDE Hot”, a través de un live emitido por su periodista Osvaldo Brítez, en la página de Facebook de dicho medio. En el mismo, el comunicador los sorprendió entregando los víveres a uno de los guardias del Área 1 llamado Albino Riveros, el cual se encontraba en la intersección de las calles Las Palmeras Este y Mbya.

En comunicación con Crónica, Cynthia nos comentó que “la idea fue mía, siempre suelo recorrer la zona que sería la de las Áreas, exclusivamente en dónde más guardias hay, y me puse a pensar y a preguntarme ‘¿cómo hacen cuando quieren cenar algo?’ Porque en esa zona casi no hay un lugar gastronómico, y tampoco pueden dejar su puesto para ir a buscar”.

Lamentó que a veces parece que “nadie piensa en el sacrificio enorme que ellos hacen, pasando lluvia, frío y seguramente otro tipo de situaciones, así que me dije ‘yo les voy a ayudar’. Ahí decidí comentárselo a mi pareja y le encantó la idea, así que nos pusimos en campaña.

Relató cómo “un día antes ya nos fuimos a mirar la zona para así prepararles la cena. Ellos también merecen este tipo de obras”. Cynthia aclaró que ella y su novio no son específicamente de la zona de las áreas, y que al Señor Albino Riveros, el cual aparece en el live de “CDE Hot”, lo conocieron nada más al empezar a repartir las comidas, tal y como ocurrió con los demás guardias que visitaron. Don Albino fue el segundo cuidador hasta el cual llegaron.