Periodista sacó los guantes y le dio duro al soco ndaje

La presentadora de televisión Amparo Velázquez compartió en sus redes sociales un momento mbarete. Decidió retomar su carrera de moquetera. En un videito mostró cómo retoma sus entrenamientos de kickboxing luego de años de no estar en contacto con la disciplina que mete puños y patadas.

En charla con Crónica relató haberse iniciado en el mundo de las artes marciales durante la pandemia. “Una excompañera de trabajo empezó a tomar clases con él y me comentó que era espectacular. Estábamos en pandemia y buscaba hacer algo que me llene, y probé. Me encontré con Fabri, es un profe genial. Entrenamos hasta el 2022. Pero ahora estamos empezando de vuelta, mis hijos me pidieron”, contó.

Lo purete es que no perdió el talento para dar socos y patadas.

“Te da mucha destreza y trabaja todo el cuerpo. Papá y mamá siempre debemos dar ejemplo. Vida sana. Y encima entrenar con ellos, deja recuerdos que van a quedar para siempre, cuando sean más grandes, ‘entrenábamos kick con mamá’”, dijo.