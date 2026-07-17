Ponele la firma... “Campeonato y Sudamericana”

El plantel de Olimpia ya se instaló en suelo brasileño para lo que será su última prueba amistosa, antes del inicio del Torneo Clausura, esta noche (20:00) ante Flamengo en el estadio “Mané Garrincha” de Brasilia.

El equipo de “Vitamina” rendirá examen ante un viejo conocido con el objetivo de pulir el equipo de cara al debut en el Clausura ante Libertad el próximo 26 de julio.

Eso sí, la mentalidad dentro del grupo Franjeado es de “cero relax” por haber ya ganado el Torneo Apertura y avisan que irán por todo nuevamente en el segundo semestre.

“Será un gran partido de preparación. Venimos muy bien desde lo físico y jugar estos partidos ayuda mucho a prepararse para los objetivos, la Copa Sudamericana y el Clausura. Tenemos que seguir líderes y ganar títulos”, aseguró el central uruguayo Bryan Bentaberry, quien le pone la firma a que el Decano peleará en todos los frentes. “OIimpia apunta a salir campeón y poder ganar la Copa Sudamericana”, afirmó.

Gran cierre. Por su parte, Pablo “Vitamina” Sánchez calificó de muy buena la pretemporada e indicó que el duelo de esta noche servirá para sacar conclusiones. “Trabajaron muy bien los chicos, con muchas ganas. En los partidos nos fue muy bien, cositas para ajustar, pero en líneas generales muy bien. Ahora es un partido distinto, probablemente ante uno de los tres o cuatro mejores equipos de Sudamérica y nos va a servir para ver dónde estamos parados”, tiró.

El equipo: El probable onceno del Decano para esta noche sería con: Gastón Olveira, Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez, Richard Sánchez, Juan Alfaro, Eduardo Delmás, Fernando Cardozo, Bernardo Romeo y Braian Romero. El compromiso lo podrás vivir por directo en Unicanal, La Tribu 650 AM y la Tribu Deport 1120 AM.