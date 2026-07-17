Profe de artes marciales mostró sus cuadradiños

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Kathy Di Quinto pureó su hermosa figura en las redes sociales.

Un festival de fueguitos, corazoncitos y lindos piropitos se armó en el Instagram de la atleta y artista Kathy Di Quinto, cuando subió imágenes donde pureó su figura mbarete. “Viendo los resultados de mi sacrificio. ¿Y vos cuándo empezás?”, lanzó en sus redes para alentar también al rollo a enfocarse en el cuidado mental y físico. En conversación con Crónica tiró factos de cómo vivir el día a día para tener la mente sanita.

-¿Qué es de la vida de Kathy? ¿Qué anda haciendo?

-Entrenando, dando clases, creando proyectos deportivos (ya van a ver pronto de qué se trata) y motivando a más personas a llevar una vida saludable.

-¿Cuáles son los resultados? ¿Cuándo empezaste?

-Los resultados son el reflejo de años de disciplina y constancia. Entreno desde niña y nunca dejé de superarme. Me encantan los desafíos.

-¿Cómo definís tu estado mental y tu cuerpo?

-Una mente fuerte construye un cuerpo fuerte. Ambos son el resultado de mis decisiones diarias.

-¿Qué implica llegar a ese cuerpo, a ese estado mental?

-Mucho compromiso, hábitos saludables y aprender a ser constante incluso cuando no hay motivación.

-¿Primero la mente y después el cuerpo? ¿El cuerpo refleja algo?

-Sin duda. El cuerpo refleja la disciplina, la paciencia y la fortaleza mental.

-Es toda una vida de disciplinas y entrenamientos… ¿verdad?

-Sí, no es algo de unos meses, es un estilo de vida.

-Multifacética… ¿Cuántos deportes? ¿Cuántas disciplinas?

-Practiqué varias disciplinas. jiu jitsu, kick boxing, boxeo, muay thai, lucha olímpica, MMA. (Todas esas disciplinas entreno aún) de niña era bailarina, hice natación y tenis. Ahora empecé a jugar pádel jajaja y me encanta también. Y algún día quiero probar motocross jajaja y seguro otras disciplinas más. Amo el deporte.

-¿Situación sentimental?

-Mi corazón está muy bien acompañado.

-¿Estar en pareja o para patear la bolsa?

-Por qué elegir si puedo tener a los dos jajaja.

-¿Qué se siente estando en el tatami?

-Es el lugar donde más me conecto conmigo misma. Ahí encuentro paz, respeto y superación.

-La foto que subiste, los cuadraditos del abdomen, se aplica la frase que se utilizaba antes, “acá podes lavar tu ropa”

-Jajaja es el resultado de muchísimos años de entrenamiento, alimentación y disciplina. No hay secretos, solo constancia.

-Un mensaje poderoso

-No esperes sentirte listo para empezar. Empezá, y con el tiempo te vas a convertir en la persona que soñás ser.

Feliz. La imagen se construye con esfuerz y sacrificio ndaje.