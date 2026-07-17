Sobrevivientes de accidente en Brasil regresaron a Independencia.

El recibimiento tuvo lugar durante la noche del jueves en la comunidad de Melgarejo, Colonia Independencia, Guairá. El bus alquilado para traer a los sobrevivientes estacionó en la rotonda de ingreso, donde todos los allegados ya los estaban esperando luego de haber vivido el susto de sus vidas.

Originalmente estaba previsto que el bus llegara a Independencia para las 22:00 del jueves, pero este horario terminó retrasándose debido a que varios niños que viajaban en el colectivo presentaban secuelas emocionales por el accidente, por lo que el conductor del emblema Ybytyruzú redujo la velocidad.

La llegada finalmente se dio a las 23:30, una hora y media después del horario original, viviéndose de todas maneras un luto sumamente fuerte en toda la localidad, recordando que el accidente terminó costándole la vida a 4 mujeres que viajaban en el colectivo.

El mismo, perteneciente a la empresa Guaireña SRL, llevaba a una delegación de la Academia de Danza Bethania a un concurso internacional a realizarse en el Brasil, y es durante la vuelta a Paraguay que terminó accidentándose.