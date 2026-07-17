Techaga’u de Gloria Jara por un manjar paraguayo

La exmodelo Gloria Jara está fuera de la tierra guaraní y tiene unos antojos bien paraguayos voi. Lo cierto es que en algunos países le cuesta un montón cumplir con sus gustos. Hace poquito, en Colombia, lo logró. Pureó en sus redes sociales el manjar nacional, la mandioca. “Es que pasé por Colombia unos días y allí pude volver a comer así mismo hyku como nosotros comemos, yo misma cociné”, contó a Crónica.

Cuenta los días para volver a Paraguay porque, “cuando estás afuera del Paraguay y pruebas algo que se parece aunque sea es algo que te devuelve la vida saborear nuestra comida es inexplicable, lo máximo”, enalteció voi el tembi’u.