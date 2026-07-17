Farándula

Techaga’u de Gloria Jara por un manjar paraguayo

La cuerona asegura que la comida de afuera no tiene el mismo sabor que el de la casa y extrañó por unos días uno de sus bocados favoritos.

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| Por Gustavo Martinez
Gloria Jara La exmodelo está fuera del país y dijo extrañar la comida paraguaya ndaje.

La exmodelo Gloria Jara está fuera de la tierra guaraní y tiene unos antojos bien paraguayos voi. Lo cierto es que en algunos países le cuesta un montón cumplir con sus gustos. Hace poquito, en Colombia, lo logró. Pureó en sus redes sociales el manjar nacional, la mandioca. “Es que pasé por Colombia unos días y allí pude volver a comer así mismo hyku como nosotros comemos, yo misma cociné”, contó a Crónica.

Cuenta los días para volver a Paraguay porque, “cuando estás afuera del Paraguay y pruebas algo que se parece aunque sea es algo que te devuelve la vida saborear nuestra comida es inexplicable, lo máximo”, enalteció voi el tembi’u.

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