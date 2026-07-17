Unas 29 parejas se dan el sí en Concepción

Unas 29 parejas de distintas comunidades rurales de la ciudad se casaron en una ceremonia llena de fe y amor en la Iglesia María Auxiliadora. El evento estuvo a cargo del cura párroco, padre Eulalio Maldonado, junto a otros dos sacerdotes.

Entre las parejas destacan las historias de personas que llevaban juntas ya varios años, incluso ya con hijos de por medio, finalmente diciendo que era el momento de darse mutuamente el sí definitivo.

Luis González, representante de la Fundación Santa Librada, informó que con esta ceremonia ya son 6.730 las parejas beneficiadas por el programa de casamientos comunitarios en todo el país, y que este tipo de eventos continuarán desarrollándose de manera calendarizada hasta junio de 2027.