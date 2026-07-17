[VIDEO] ¡Esto ya es cosa de puerco! Envió foto de su “amiguito” y ahora le piden plata

El personaje de redes “Che compañero cué”, Rodrigo Colmán no sale de una porque días atrás nomás su lapa le rajó de la casa y ahora katu cayó en un intento de sextorsión, según denunció en redes.

“No voy a negar, ayer de madrugada estaba calentoneando con una amiga que es de Misiones, pero no voy a decir su nombre para no ser maricón, ella me envió su foto y le hice videollamada para ver si era cierto, la mina estaba un balazo” empezó diciendo en un video publicado en su perfil de Facebook.

Upei contó, “me envió ella su foto y me calenté, le mostré al salame este (a Masivo) y me envió la foto de su cola y me pidió la foto de mi “pionono”, encima le envié para una sola vista. A la mañana me sale con ‘sabes qué, había sido tenés novia, dame dos millones o voy a subir, te aviso’ he’í. Le dije subí, etiquetame y si querés tatuate también...que le voy a dar dos millones a este salame”.