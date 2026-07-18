60 soles y lunas de “Camilo el cubano”

“Estoy en una etapa de mi vida mucho más tranqui. Siempre pienso y digo que después de los 50 todo ya es más lento. Soy más hogareño. 60 pirulos no es fácil, mucho sol y mucha luna sobre mi hombro”, dijo en charla con Crónica “Camilo el cubano”, quien hoy cumple 60 añitos de vida.

El gordito que le hizo reír al rollo en sus pasos por los medios dijo, “tengo tantas anécdotas desde mi querido barrio Jara cuando era pibe, hasta lo que fui haciendo con el correr de los años. Y todo esto es gracias a Dios, gracias al Barbita”, dijo, haciendo un paneo por “El Conejo”, “Me cargo de risa” y “Cuestión de peso”, también mencionó a su exdupla radial del “Merencumbiaso”, Noelia Rojas.

“Fue una experiencia brillante que jamás voy a olvidar. Conocí gente maravillosa, trabajé con gente de fuerte calibre como Carlitos Vera, Clara Franco, Luis de Oliveira, José Olitte, Rojas Doria. Todo fue lindo e increíble. Hablando de ‘Cuestión de peso’, siempre estoy en la lucha contra la obesidad”, contó.

Cuando fue preguntado acerca de si como se siente estar fuera del mundo mediático y si busca el espectáculo de la televisión, su respuesta fue, “algunas veces veo las producciones nacionales y me dan ganas de volver. Se extraña un poco, pero otras no. Es a veces si, a veces no”.

Su nombre mediático surgió con Andy del Puerto ndaje. “Desde ahí la gente dejó de llamarme por mi nombre. Hasta hoy la gente me encuentra en el súper o algún lugar y me dicen: ‘¿vos no sos Camilo el que salía en la tele?’”, he’i.

El mensaje para el rollo fue, “chamigo mio no se si es un buen consejo, hagan como yo: paz y amor. Sigan en la pavada, en lo que les gusta, sean siempre uno mismo, nada de careteadas, conmigo no existe la careteada, sin filtro”, cerró la entrevista.