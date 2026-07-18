¿Cuándo se verán los centros de Tim Payne?

La gran contratación de Olimpia para la segunda parte del 2026 se pone a punto. El lateral neozelandés, figura mediática de la Copa del Mundo, Tim Payne, no integró la lista de viajeros a Brasil para continuar con los trabajos de puesta a punto en lo físico para ser tenido en cuenta por Pablo “Vitamina” Sánchez lo antes posible.

Este viernes, Payne trabajó en horas de la mañana por la Villa completando su primera semana de entrenamientos en el mundo Franjeado.

La gran pregunta que se hacen los hinchas del Decano es cuándo podrán ver los centros y las proyecciones de Tim. Según había explicado el presidente “Coto” Nogués, Payne necesita 0 o 6 días más de trabajo físico para comenzar a trabajar a la par del resto.

Se estima que para la tercera fecha del campeonato, cuando Olimpia reciba a Rubio Ñu en el ueno Defensores del Chaco, ya podrá aparecer el neozelandés entre las opciones de “Vitamina”.

Tampoco viajaron. Otros que no fueron a Brasil para continuar su puesta a punto fueron Richard Ortiz, que se viene recuperando de una molestia en la rodilla , pero es seguro que llegará al debut en el Clausura el domingo 26 de julio ante Libertad, y Javier Domínguez, que intensifica en lo físico para ponerse a punto. En el caso de Rubén Lezcano, que tampoco fue para el amistoso, el volante sufrió un golpe en la rodilla y por precaución quedó en nuestro país.