Hicieron correr por redes que creadora de contenidos fue detenida, era todo bola

La creadora de contenidos Bell Ibarra se desayunó en redes sociales de que fue detenida ndaje por sextorsión, hecho que fue reposteado cientos de veces por internautas y medios informativos digitales. La info ya es de años anteriores, pero tiraron como si fuese algo nuevo, lo que le causó tremendo guyryry a Bell.

“Están difundiendo algo que no es verdad, en Facebook crearon como 50 páginas para quemarme. Mi pasado ya quedó atrás. Fue un tema que se resolvió en su momento y, por algo, hoy estoy afuera y libre”, dijo Bell a Crónica.

Bell expresó que lamentablemente existen en las redes personas que reviven informaciones viejas y que las presentan como actuales buscando generar polémica.

“Al ser una figura pública sé que las críticas siempre van a existir, hay personas muy intensas, pero prefiero ignorarlas. Cuando su propia vida no les resulta interesante, terminan viviendo pendientes de la mía”, tiró la chuli.

La joven exclamó que ella se encuentra enfocada en crecer como persona, deportista y como creadora digital. “Yo estoy enfocada en mi presente, en crecer, salir adelante y seguir cumpliendo mis metas, nada me va a detener, tengo a Dios, a mi familia y a las personas que me apoyan de verdad; eso es lo único que importa, la maldad no suma en mi vida y ni siquiera le doy espacio”.

“A quienes siguen pendientes de cada paso que doy, solo puedo decirles gracias por hacerme tendencia sin cobrar entrada, les mando un saludo y que Dios los bendiga”.

Bell comentó avei a nuestro medio que se está asesorando para ver qué medidas legales va a tomar al respecto de las publicaciones vertidas en su contra.

LA NOTICIA QUE VOLVIÓ A CORRER

Hace unos tres años, la cuerona había sido detenida durante un operativo de la Policía y Antisecuestro. Ndaje se decía que ella contactaba con personas a través de las redes, se ganaba su confianza e intercambiaban fotos íntimas. Luego supuestamente pedía dinero a cambio de no divulgar las imágenes.