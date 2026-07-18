Jamás se tiene que construir en la casa de los suegros

Nunca se tiene que construir en la casa ajena, en qué cabeza piko entra tener que levantar tu casita en casa de los suegros. Si te estás por casar ni que nada cometerte acto impuro.

“Una chica que estaba llorando que decía por favor, nunca que construyan en la casa de su suegro. Nosotros construimos en el año 2020, mira toda esta casa. En qué cabeza piko te entra construir en la casa de tu suegro mamita, ni si te estás por casar a ni que nada, vas a cometer acto impuro, yo te digo. Vos sabes que no tenés que hacer, justamente está en la Biblia, te casas y te vas, te casas y te vas a vivir bajo un puente”, gatilló Lorena Azucas.

Y agregó Rossana Barrios, “es cierto que cuando es nuevo, es todo romántico, igusto luego hasta comer en la casa ajena, cierto, porque todo está bien debajo del mango, ¿verdad?, vivís en cualquier lado. Después van saliendo las realidades”.

“Lo que pasa es que vos te vas a meter luego en la vida de tu hija o de tu hijo si es que vive contigo y si le ves. Por ejemplo, a la mujer que es haragana o al tipo que es un haragán, ¿verdad? sí o sí le vas a decir, fulana tal cosa. Te vas a meter y vos decís, ¿yo no me voy a meter?, te vas a meter, te vas a meter”, gatilló fuertemente jey Lorena.

“No vas a aguantar o de repente que se estén peleando y eso, vas a querer interferir y después para qué te metes en el problema, andate nomás”, agregó luego la profe de danza.

Rossana expresó que concuerda totalmente con su compañera y explicó que ella le adora a su suegra, “pero como vos decís, mejor nomás hacer aparte la vida”.

Y Lore dijo finalmente, “igual se van a meter, por más que tu pieza sea allá en el fondo, igual pues se escucha todo, no podes ni vocearte con tu marido. Y cierto, porque vos te voceas, ¿verdad? ¿Qué es lo que vos te crees? Yo por ejemplo, hasta la otra cuadra se me escucha y me dice ¡callate! Eso ustedes saben, para qué te dicen callate, no me voy a callar, que escuchen hasta la otra cuadra”.