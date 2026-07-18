“Ohopáta los jugadores, se van a quedar con la reserva nomás”

El expresidente de Cerro Porteño, Luis Pettengill, charló con Crónica y opinó sobre el caso de Ignacio Aliseda, quien no seguiría hína en el cuadro azulgrana ya que no se siente importante ndaje. “Una lástima si es que se va porque es de esos jugadores que te cambian el partido, está de suplente, entra y te genera otra cosa”, le bajó de entrada voi.

Luego agregó que “peichagua ndaha’éi la hetã oîa. No hay muchos jugadores así, ohopáta chuguikuéra los jugadores, van a jugar con la reserva, se van a quedar los de las inferiores nomás”, siguió el actual senador de la República.

Contó avei que esta sitú le agarró en frío hína porque apenas está llegando de Estados Unidos, por lo que admitió que “no estoy muy metido ahora, no sé mucho lo que pasa en Cerro porque hace poco nomás llegué del mundial. Tanto querían ser dirigentes de Cerro y ahora desaparecen todos. Entró un grupo de dirigentes que no son de fútbol, el fútbol se aprende con los años”, explicó.

Avei se despachó a través de la 1080 AM, donde se tiró avei contra Ariel Holan. “No entiendo qué está haciendo, está desarmando todo un equipo que salió vice, después pierde 2 o 3 partidos y lo echan, eso ocurre cuando contratás un técnico de hockey para que dirija un equipo de fútbol”, indicó.

Por la Copa

Sobre Palmeiras, rival del Ciclón en octavos de final, sostuvo que “te toca nomás y bueno, mala suerte, pero igual te toca Flamengo y creo que es peor. Está Corinthians, São Paulo, Boca Juniors. No hay ahí tukuchilin”, expresó.

“Si querés clasificar a alguien le tenés que ganar, no te va a tocar luego un Talleres kuéra umía, así es que no te queda de otra. A los equipos grandes le podés ganar una vez, no le podés ganar siempre. No hay milagro para eso, eso no es culpa de la dirigencia”, culminó.

“NO DIJO NADA EN LOS 12

DÍAS DE PRETEMPORADA”

EPÍGRAFE: Lucho Ortega, vicepresidente del conjunto azulgrana.

Luis Ortega, vicepresidente de Cerro Porteño, habló acerca de la situación del pelotero Ignacio Aliseda, quien dejó en claro su falta de protagonismo en el equipo, ya que no se siente para nada valorado ra’e había sido. “Me parece que no correspondía lo que dijo, estuvo los 12 días de pretemporada y no dijo nada ahí”, expresó en la 1080 AM.

Avei aclaró que “este muchacho está lesionado, no entiendo así como dice que no se le tiene en cuenta”, agregó.

Lucho también respondió a los ataques de Pettengill, mencionando que “antes de hablar tendría que interiorizarse más, por querer hablar a veces se dicen cosas que no corresponden. No comparto lo que expresa Luis Pettengill, pero no quiero entrar en eso. Le tengo un respeto y cariño muy grande, no sé por qué declaró eso. Fue un gran presidente, le aprecio mucho”, finalizó.