Paraguaya con el corazón roto lamenta casamiento de Mauricio

La trágica noticia que ha impactado duramente a las mujeres compatriotas a lo largo y ancho del país, la de que el ídolo albirrojo del Palmeiras, Mauricio Prado, ha decidido casarse con su pareja Juliana Vacarro, sigue dando de qué hablar en redes sociales, esta vez con un vídeo que rápidamente se hizo viral.
En el mismo se ve a una chica llegando hasta una iglesia ubicada sobre la Avenida De La Victoria, en pleno Barrio San Pablo de Asunción, en bicicleta, con un vestido de novia más que listo y una foto del jugador, soñando con poder persuadir a Mauricio de tomar una decisión que muchas paraguayas consideran sumamente dolorosa.