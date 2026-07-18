Promete fotos sexis para el rosho a cambio de la Copa

Aunque nació en curepilandia, su corazoncito también tiene pintado el rojo, blanco y azul. Agus Rodriguez vive y alienta a la selección de su país desde tierra guaraní. Muy encantada con los paraguayos, promete a todos sus seguidores una sesión de foto bien sexi si es que la Albiceleste levanta la cuarta. ¡Dale que los de Messi! La bomba que le enloquece a loperro está en la cábala, combina una tanguita con los colores de acá y de ashá.

“Le tengo mucha fe a mi selección, en especial a la manera que tiene de despegar el equipo y lo peligroso que es Messi, cuando tiene la pelota hace la diferencia. Para mí el mejor partido fue contra Egipto, donde les dimos vuelta, sentía que se me salía el corazón”, contó la modelo.

Ser el último campeón de la Copa del Mundo y llegar de vuelta a una final tiene un sabor diferente para los curepikuéra. “Claro que se siente muy diferente, ahora venimos más confiados que nunca de que volveremos a ser campeones del mundo y veremos a Messi levantar su segunda Copa Mundial”, dijo Agus.

Está muy enamorada, ¡pero tranquilo nomás! Está muy enganchada con la fiesta peloteril por todo lo que genera en cada persona, “ese espíritu ganador que renace en cada partido y la emoción de compartir con tu grupo de amigos o familia, se vuelve una celebración para todos y eso es muy lindo. Siempre eso va ser lo más lindo”, tiró la modelo.

La pregunta obligada para la cueronita fue, ¿quiénes son los peloteros más churros de ashá y de acá? Sin muchas vueltas dijo, “elegir al jugador más churro de la selección paraguaya es difícil, pero para mí es Tony Sanabria, por su carisma. Si nos referimos a la selección argentina, sin duda es Leandro Paredes”.

Son amantes del fútbol

Loperro en Paraguay ya son campeones, tienen toda la chance para hacerle un golazo al corazón de la cueronita. “Los paraguayos son tan lindos y amables, siempre me hablan y me tratan superbién en cualquier lugar al que vaya. Me tratan como una reina”, dijo entre suspiros.

Desde hace 11 meses le roba suspiros al rollo en Paraguay. “Se siente superbién, los paraguayos también son amantes del fútbol y saben vivir y festejar los partidos a lo grande. Hasta el presi Santi Peña decretó feriado desde su casa esa misma noche”, evidenció lo feliz que está de caer en la tierra de los paraguas.

Pero Agus también estuvo detrás de la albirroja en todo lo que duró esta competencia. Durante la campaña de Alfaro con la sele estuvo tirandole la mejor de la vibra. “Fui al estadio Defensores del Chaco a alentar a la Albirroja en el amistoso contra Nicaragua, se vivió con mucha emoción. Siempre digo que mi sangre es Argentina pero llevo a Paraguay en mi corazón, viví con mucha emoción cada uno de los partidos, de la Albirroja y de la Albiceleste”, contó.

Para ella, lo más lindo que tiene nuestro país es su gente. “Es cálida, amable y atenta. Por más que yo sea extranjera siempre me hicieron sentir como una más de Paraguay, realmente me enamoré de este país y de su gente”, remató.