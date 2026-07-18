Sea cuál sea el resultado, Norita sha es campeona

Norita Rodríguez está por ashá viviendo la pasión peloteril con los curepas. En charla con Crónica contó estar feliz por los finalistas porque ella ya tiene aseguradisimo que levanta la Copa del Mundo. “Yo soy argentina, pero también soy española”, tiró y sacó los pasaportes para que no quede duda de su confesión.

“¿Quién va a ganar? Tengo que ver hacia dónde se va mi corazón, pero totalmente se está inclinando hacia Argentina”, tiró la mediática, que a full está recorriendo por ashá y siente toda la onda de los curepas que están alborotados y modo finalísima ya.

“Aquí no se habla de otra cosa que no sea de fútbol. Acá es fútbol, todo es fiesta futbolera”, contó. En sus redes mostró el trabajo que viene haciendo con otros periodistas que están muy metidos en el cuento mundialista. Lo cierto es que no importa el resultado, Norita ya tiene festejo asegurado.