Seguir en Cerro es... “Difícil”

El “gordito” sacudió todo, pero no como en aquel clásico en el que fue figura. Ignacio Alisea revolucionó el retorno del plantel de Cerro Porteño a nuestro país tras la pretemporada en Buenos Aires y dejó preocupado al hincha del Ciclón.

“Nacho”, hasta casi con lágrimas en los ojos, manifestó su disconformidad con los minutos que tuvo en los partidos de preparación y hasta dejó la sensación de que se complica su continuidad.

“A mí me queda un año más de contrato, quiero quedarme a cumplir, pero es difícil cuando no te sentís importante en el equipo, y si no te sentís importante en el equipo no es mi camino. Duele un poco, pero uno sigue igual y así es el fútbol, toca seguir trabajando y estoy 100% comprometido con el club, con mis compañeros y con los hinchas”, tiró de entrada.

Aliseda dejó entender que Ariel Holan no cuenta con él para este semestre e incluso comentó que su incomodidad no la habló con el entrenador. “Me sorprende un poco, todos saben que llegué como un jugador que nadie lo conocía, y me fui ganando el cariño del hincha y duele un poco, pero bueno, uno sigue igual, yo trato de dar lo mejor acá, ya sea de inicio o suplente. Pero, si no me siento importante en el equipo no es mi camino”, aseguró.

Por último, cuando fue consultado del por qué no tuvo minutos en el amistoso ante Vélez, expresó: “No sé”. ¿Olor a despedida?