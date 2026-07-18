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Seguir en Cerro es... “Difícil”

Ignacio Aliseda sacudió el mundo Cerro tras la pretemporada. El “gordito” dejó entender que no se siente importante para el DT y que si sigue así, se complica su continuidad. ¿Olor a despedida?

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Ignasio Aliseda, jugador de Cerro Poreño.

El “gordito” sacudió todo, pero no como en aquel clásico en el que fue figura. Ignacio Alisea revolucionó el retorno del plantel de Cerro Porteño a nuestro país tras la pretemporada en Buenos Aires y dejó preocupado al hincha del Ciclón.

“Nacho”, hasta casi con lágrimas en los ojos, manifestó su disconformidad con los minutos que tuvo en los partidos de preparación y hasta dejó la sensación de que se complica su continuidad.

“A mí me queda un año más de contrato, quiero quedarme a cumplir, pero es difícil cuando no te sentís importante en el equipo, y si no te sentís importante en el equipo no es mi camino. Duele un poco, pero uno sigue igual y así es el fútbol, toca seguir trabajando y estoy 100% comprometido con el club, con mis compañeros y con los hinchas”, tiró de entrada.

Aliseda dejó entender que Ariel Holan no cuenta con él para este semestre e incluso comentó que su incomodidad no la habló con el entrenador. “Me sorprende un poco, todos saben que llegué como un jugador que nadie lo conocía, y me fui ganando el cariño del hincha y duele un poco, pero bueno, uno sigue igual, yo trato de dar lo mejor acá, ya sea de inicio o suplente. Pero, si no me siento importante en el equipo no es mi camino”, aseguró.

Por último, cuando fue consultado del por qué no tuvo minutos en el amistoso ante Vélez, expresó: “No sé”. ¿Olor a despedida?

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