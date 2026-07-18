Un chicharrón que es he’i pasión de hakas pichonas

El chicharrón de panceta de kure’i ndaje es puro colágeno y es el preferido de las doñas.

En San Lorenzo, un emprendedor asegura haber encontrado la receta de la “eterna juventud”, que tiene enloquecidas a las “hakas pichonas”. Se trata de un chicharrón que es especial para las doñas, según asegura el cocinero, por contener puro colágeno.

Bien crocante, sequito y sin chorros de aceite, con solo mirar hace que uno se olvide de la balanza y de esa promesa de que “el lunes empiezo la dieta” he’i.

Aníbal y toda su familia le encontraron la vuelta a este clásico manjar paraguayo y hoy elaboran un chicharrón “fit” y que está causando furor.

Junto con su esposa y su hija de 11 años, trabajan sin descanso para sacar adelante el emprendimiento, que ya vende cerca de 50 kilos por día.

“Trabajaba en una empresa, pero no tenía tiempo para disfrutar con mi familia. Como todo emprendedor, empecé probando, pero siempre con la confianza de que me iba a ir bien. Comencé haciendo asado, pero el mercado ya estaba saturado”, empezó contando Aníbal a Crónica. El emprendedor asegura que su producto tiene una clientela muy especial: “Las doñas son las que más piden porque es puro colágeno y es especial para los que hacen dieta. Es un chicharrón de panceta muy saludable”, he’i.

Entre risas recordó “los primeros me salieron desastre, pero entre prueba y prueba, le acerté el punto, vi en redes sociales que son muy comunes en México y empecé a mejorar”. Sin rendirse, siguió investigando hasta descubrir el secreto, “había sido que es todo un arte para que salga crujiente. Además, se fríe en su propia grasa, no se usa aceite adicional, lo que lo hace más saludable”.

El chicharrón viene con una súper salsa de guacamole.

El esfuerzo dio sus frutos. “Empecé hace un año, pero desde febrero de este año ya le encontré el punto y a la gente le gusta muchísimo. Me contactan de todos lados para hacer pedidos: empresarios, futbolistas, modelos y políticos. Gente que yo veía en la tele son mis clientes y les gusta muchísimo. Sí o sí, dos a tres veces por semana me hacen pedidos”.

RECIBE PEDIDOS DE EMPRESARIOS Y POLÍTICOS VOI

“Cuando ya empecé a tener clientes dejé mi trabajo. Ahora gano mucho más, pero mi mayor ganancia es que comparto con mi familia. Estamos en la ciudad de San Lorenzo y hacemos envíos a todo Central. Los que prefieren vienen a retirar de mi casa. Ahora ya agendo los pedidos porque no damos abasto; casi 50 kilos por día estamos vendiendo”, contó.

Se lo puede encontrar como “Chicharrones del Arriero”, “porque se puede consumir arrieroportepe, con la mano y en cualquier parte”, contó. Además, va acompañado con salsa de guacamole.

“Ya recibimos pedidos para eventos y la verdad que estamos muy felices. Solo hay que animarse y no dejarse vencer por la primera caída”, finalizó.