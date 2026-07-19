[VÍDEO] Joshua gana y hace el “tranquilo nomá”

Luego de ganar ayer el sprint del Gran Premio de Bélgica, Joshua Duerksen festejó recreando el meme que se volvió viral durante el Mundial mientras jugaba la Selección. Al salir de su vehículo, Joshua hizo el ya más que famoso gesto de “tranquilo nomá”.

El responsable de hacerlo mundialmente famoso fue el influencer Fabio Meza, el cual se encontraba presente en la histórica victoria de Paraguay ante Alemania durante la Copa del Mundo de este año.

Joshua se sumó a la moda luego de arrancar en el puesto cuatro y terminar en el primer puesto.