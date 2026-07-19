[VÍDEO] Lari cumple sueño de niño argentino con una camiseta Albirroja

Lorenzo, su verdadero nombre, se mostraba a través de Instagram como un asiduo hincha de la Selección Paraguaya, alentando constantemente a esta durante la Copa del Mundo, por lo que su historia llegó hasta la mismísima “novia del mundial”, Larissa Riquelme, quien no dudó en cumplirle el sueño de poder vestir la Albirroja.

A través de la cuenta de su padre, Joni Álvarez, rápidamente se hizo viral un vídeo en el que se puede ver a “Lolo” sumamente emocionado por su regalo, luciendo la camiseta además con su nombre y la número 10 en la espalda.

“Sueño cumplido. Llegó la camiseta de Paraguay! No se imaginan la alegría que tiene Lorenzo. Esto es gracias a ustedes que compartieron cada video y a Larissa Riquelme que no dudo un segundo y se contactó para lograr esa sonrisa en la cara de Lorenzo. Para él ya es su tía Larissa. Como tantas tías y tíos que tiene en Paraguay. Ojalá se sigan cumpliendo sus deseos y pronto estemos por Paraguay para conocerlos! Para darles un gran abrazo por todo el cariño que le dan a nuestro hijo”, fue lo expresado por el padre de “Lolo” en el posteo que mostraba cómo su hijo recibía su tan ansiado regalo.

La propia Lari le dejó un comentario, mostrándose sumamente emocionada diciendo:

“Gracias. Que feliz me hace, se me cayeron unas lágrimas! Esto me hace feliz”.