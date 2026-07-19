[VÍDEO] “Masivo Bro” oñemosê de la Expo

El “Bro” manifestó que habría sido contratado por una empresa para estar en su stand durante una hora, asegurando que le habían dado los tres millones y medio que en pasados días dijo que exigía por hacer presencia. Llamando la atención como siempre, el creador de contenidos llegó hasta el lugar con un chaleco anti-balas.
No obstante, los organizadores al parecer se sintieron incómodos con las acciones de “Masivo”, el cual había empezado a tirar plata, por lo que le pidieron dejar el lugar. El influencer tuvo que ser sacado de la Expo por policías con todo un escándalo montado alrededor.