[VÍDEO] Niña paraguaya conmueve al mismísimo Haaland

La niña de dos años Emma Victoria Castillo, a través de una cuenta de Instagram administrada por sus padres, conmovió al jugador noruego Erling Haaland con un vídeo en el que se la ve cantando y bailando su canción.

Los padres, a cargo de la mencionada cuenta, solicitaron a los usuarios que hicieran llegar el vídeo hasta la estrella del Manchester City y del último Mundial, algo que rindió sus frutos ya que unas horas después, la madre se percató de que este había visto su historia con el vídeo de su hija.

Posteriormente, la mujer subió otro vídeo en el que le comunicaba la noticia a la pequeña Emma, la cual se mostró sumamente contenta y emocionada.