El pelotero de la querida Albirroja Mauricio Magalhães contrajo matrimonio anoche con Juliana Vaccaro en rapailandia, en una ceremonia muy emotiva, acompañados de sus familiares y amigos.

La boda fue celebrado en la Villa Maanaim, uno de los lugares más sofisticados de la ciudad de San Pablo, y estuvo a cargo del pastor Samuel Vagner.

Entre los invitados estuvieron presentes sus compañeros del Palmeira, entre los cuales se encontraban Ramón Sosa y Gustavo Gómez avei.

El nuevo karai escribió una palabras en las redes sociales de su esposa, quien compartió upepe las fotos de la preboda kuri. “Sos el amor de mi vida”, y laschi ohopaite en las redes sociales, quienes comentaron su desazón por el casamiento del futbolista.

“Me duele el corazón, se casa en Brasil, en Paraguay sigue soltero”, “el amor de mi vida se casa”, “¿amor, que esto significa?”, “me arruinó la Navidad y eso que estamos recién en julio”, fueron algunos de los miles de posteos en el Instagram.

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