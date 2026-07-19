Trabajadora de bar de zona chuchi se descompensa y fallece

La víctima tenía apenas 36 años y se desempeñaba laboralmente en el establecimiento denominado “Búho”. De acuerdo con el informe policial, la mujer se habría descompensado repentinamente, por lo que se solicitó la presencia de una ambulancia.

Minutos después acudió el personal médico, cuyos profesionales realizaron maniobras de reanimación durante aproximadamente 40 minutos. Lamentablemente esto no fue suficiente y finalmente se constató que la mujer ya no presentaba signos de vida.

Según referencias brindadas por personal del local, la misma padecía una enfermedad preexistente.

El hecho fue comunicado a la agente fiscal de turno, abogada Diana Laterza, quien dispuso que se aguardara la llegada del médico forense para la realización de los procedimientos correspondientes y la determinación oficial de la causa de muerte.