(GALERIA) Wisin hechizó al público paraguayo en la Expo

Wisin hechizó a su público paraguayo anoche en la Expo.

El ex integrante del recordado dúo reggaetonero de finales de los 2000, Wisin y Yandel, estuvo dando un gran espectáculo anoche en el Ruedo Central de la Expo de Mariano Roque Alonso, haciendo recordar los tiempos de perreo intenso a todos los presentes.

Una vez que el concierto terminó, el cantante rápidamente publicó en sus redes un mensaje emocional para todo su público paraguayo, acompañado con vídeos y fotos del show de anoche:

“Gracias Paraguay por tan bonito recibimiento, gracias por apoyarme por tanto tiempo, los respeto y los quiero demasiado espero hayan disfrutado tanto como yo que clase de rumba”.

Wisin en el ruedo central de la Expo. Foto @wisin

La gente coreó todos los temas. Foto: @wisin