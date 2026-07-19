Farándula

(GALERIA) Wisin hechizó al público paraguayo en la Expo

“El Sobreviviente” se mostró además sumamente emocionado en sus redes luego del espectáculo que brindó en la noche de este pasado sábado.

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Wisin hechizó a su público paraguayo anoche en la Expo.

El ex integrante del recordado dúo reggaetonero de finales de los 2000, Wisin y Yandel, estuvo dando un gran espectáculo anoche en el Ruedo Central de la Expo de Mariano Roque Alonso, haciendo recordar los tiempos de perreo intenso a todos los presentes.

Una vez que el concierto terminó, el cantante rápidamente publicó en sus redes un mensaje emocional para todo su público paraguayo, acompañado con vídeos y fotos del show de anoche:

“Gracias Paraguay por tan bonito recibimiento, gracias por apoyarme por tanto tiempo, los respeto y los quiero demasiado espero hayan disfrutado tanto como yo que clase de rumba”.

Wisin en el ruedo central de la Expo. Foto @wisin
La gente coreó todos los temas. Foto: @wisin
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