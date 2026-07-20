El novio del mundial estuvo de cumple, farreó por sus 8 años

“Mi mami dice que ya soy un señor…Yo digo que soy un bebé con 8 años de experiencia” escribió en su cuenta oficial el bonito Joaquín, quien realizó una producción de foto de cumple.

“Cumplir años está lindo…Pero cumplirlos rodeado de personas que te quieren, lo hace todavía más especial. Gracias por estar conmigo desde hace tantos años" siguió el escrito.

Joaquín se ganó el mote del novio del mundial cuando apareció vestido con los colores de la albirroja. Nadie le gana en elegancia y es el más fotogénico de la manada.