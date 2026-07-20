Fabisol recibió el llamado de la maternidad mientras manejaba

Fabisol Garcete fue entrevistada en el podcast “Seas Quien Seas” de Sebas Rodríguez, y allí habló principalmente sobre su “conversión religiosa” luego de haber sido de las villanas más conocidas de la TV. Aseguró que en un punto había “perdido el foco”, ya que su idea no era meterse en polémicas sino construir una carrera artística.

Habló también de pasar por varias etapas al comenzar a internarse dentro del mundo religioso, ya que atravesó iglesias sumamente conservadoras hasta que finalmente encontró un balance referente a su nueva vida cristiana. Explicó que había llegado a esto debido a sentir un “vacío” y un “sin sentido” dentro del “show bussines”.

También confesó que nunca había pensado en ser madre y mucho menos en formar una familia, hasta que un día, mientras manejaba, simplemente sintió un llamado que pensó que debía cumplir.

Marcó que ese día entendió que Dios la animó a tomar el desafío de ser madre y ella, entendiendo su voluntad, le entregó su vientre, lo que no sabía, es que en ese momento ya llevaba por lo menos un mes de embarazo.