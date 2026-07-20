Fio Zaracho tiró que otra vez le decepcionaron con el tema de la Miss Expo

Fiorella Zaracho, la primera Princesa de Miss Expo 2026, avei dio su opinión sobre el certamen. El año pasado ya había cuestionado los premios que ganó. “Realmente me siento una vez más decepcionada en cuanto a la elección de Miss Expo”, dijo en charla con Crónica.

“Creo que es una falta de respeto a la organización y a las chicas que trabajan como promotoras en la feria. Eligieron a 15 chicas que no tienen nada que ver con la Expo y casualmente casi todas son de la agencia de la que está organizando el Miss Expo”, siguió con su opinión.

Para la modelo no fue correcta la decisión de abrir el concurso a chicas que no forman parte de las marcas presentes en la fiesta del trabajo. “No me parece que hayan cambiado lo que nunca se cambió, porque es una tradición de la expo, desde que comenzó. Ahora las chicas que trabajan ahí seguramente perdieron el entusiasmo”.

En relación a laschi que no fueron llamadas dijo, “respecto de que no recibieron ningún llamado, está todo negociado. Seguro ya se sabe quién va a ganar anticipadamente”.