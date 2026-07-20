Farándula

[VÍDEO] Gill se tatuó al león guaraní y a su familia

El arquero albirrojo aprovechó sus mini vacaciones posteriores al Mundial para pasar por la casa de tatuajes.

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El león y el soldado en la espalda del Orlando Gill.

Gill se tatuó en uno de sus brazos la imagen de su familia sentada en la playa, imagen que se basó en una foto del portero paraguayo junto a su lapa y a su hijo.

"Mi Familia, Mi Fortaleza" reza el tatuaje que Orlando se hizo en el brazo.

El encargado de la obra fue el artista local Juan Carlos “Pitito” Rodríguez, quien fue el responsable de revelar el trabajo que le hizo a Orlando, a la vez que mostraba un anterior tatuaje que conllevó unas 25 horas de trabajo.

Este último agarra prácticamente toda la espalda del arquero con la imagen de un león Guaraní y soldados Akã Verá.

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