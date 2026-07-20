[VÍDEO] Gill se tatuó al león guaraní y a su familia

Gill se tatuó en uno de sus brazos la imagen de su familia sentada en la playa, imagen que se basó en una foto del portero paraguayo junto a su lapa y a su hijo.
El encargado de la obra fue el artista local Juan Carlos “Pitito” Rodríguez, quien fue el responsable de revelar el trabajo que le hizo a Orlando, a la vez que mostraba un anterior tatuaje que conllevó unas 25 horas de trabajo.
Este último agarra prácticamente toda la espalda del arquero con la imagen de un león Guaraní y soldados Akã Verá.