Homenajean a Paraná pero dejan afuera a Juan Carlos Amoroso

Rinden homenaje a Luis Alberto del Paraná pero dejan fuera a Amoroso, la única persona que todos los años le rinde homenaje con las premiaciones.

El Congreso Nacional declaró este año como el del “Centenario” de Luis Alberto del Paraná. De esta manera se rinde un homenaje en el centenario del nacimiento del gran artista paraguayo que recorrió el mundo haciendo conocer nuestra música.

Entre los homenajes que ya se vienen haciendo se encuentran muestras fotográficas, emisión de estampillas postales, y una gala sinfónica en el teatro Municipal.

El exsenador Orlando Fiorotto encabeza los homenajes y llamó poderosamente la atención de la gente que el propio Juan Carlos Amoroso no forme parte.

Según se supo, excluyeron al único hombre que desde un principio tuvo en cuenta a nuestro artista, creando incluso una premiación que lleva su nombre. De manera solitaria trabajó año tras año para hacer crecer el nombre de Luis Alberto del Paraná, sin contar con ayuda del gobierno.

Esta año en que el Congreso da el Ok para celebraciones, lo excluyeron de todo. En entrevista, el propio Fiorotto había dicho que le entregará un reconocimiento de Amoroso por el trabajo realizado en todos estos años.

La familia Amoroso no solamente creó unos premios con el nombre del artista, sino que también acompañaron a su viuda, Carmen Santana, a quien dieron asistencia cuando quedó sola y fue desalojada de su propia casa.

Mucha gente lamenta que tanto trabajo realizó el conductor Juan Carlos Amoroso por la memoria de Luis Alberto del Paraná, y hoy día lo dejaron fuera de todo.