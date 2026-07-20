Denunció a Shirley Boom porque le amenazó con hacerle paye

La joven Brenda Godoy acusó a la creadora de contenido Shirley Boom de haberle causado varios daños a su vehículo y a la hora de hacerse cargo de la reparación oñembotavyete.

“Fue afuera de una disco en Asunción. Ella estaba en una patota. Otras chicas que estaban corriendo desde la otra cuadra me contaron que corrieron de ellas porque le estaban persiguiendo con piedra, botella y demás. Fue ahí donde pasaron hacia nosotros y comenzaron a tirar piedras, botellas, le perjudicaron a un auto que estaba enfrente mío y a mi vehículo”, dijo Brenda a Crónica.

El auto que estaba frente al suyo sufrió una rotura de parabrisas, “se fueron contra ellos y ahí comenzó el quilombo y creo que los del auto eran todos hombres. Le sacaron su celular, ella estaba grabando, luego viene atacándome como si fuera que yo le conocía a esos ¡tipos!”, explicó la joven.

“Quería su celular y me dijo que iba a reventar todo mi vehículo. Yo no le conozco a Shirley, nunca tuve ningún roce ni le conozco ni compartí nada, ella después me escribió diciéndome que se iba a hacer cargo”.

Brenda comentó que la promesa de Shirley fue una feroz mentira ndaje, le preguntó quiénpa era el tipo que le robó su cel y después nada. Luego llegaron las amenazas, cuando la víctima publicó un video en Tiktok.

“Después el video se hizo viral y ella me escribió, me amenazó y después volví a escribir por Instagram y ahí sí ya se metió con mi hijo diciéndome que le iba a pasar cosas a él, que le iba a hacer payé, que le iba a salir todo su susu’a. Además, que me cuide porque ya le contó a sus amigas trans que me van a garrotear cuando me encuentren en alguna disco o en la calle”, tiró la joven, quién solo quiere que se haga cargo de los daños que le causaron a su rodado.