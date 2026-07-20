La niña que conmovió a Haaland: “nos pedía su música para dormir”

La señora Janisse Jara, madre de Emma explicó a Crónica que la cuenta Instagram de su hija es, desde luego, manejada por ella y su padre: “la cuenta nació para guardar los lindos recuerdos de su crecimiento y compartir esos momentos especiales con familiares y amigos. Hace unos días decidimos publicar algunos videos relacionados con Erling Haaland, porque nos emocionó mucho escucharla cantar y bailar las canciones sobre él. Incluso nos pedía escucharlas para dormir”.

Destacó que “Haaland, al igual que otros grandes jugadores, se ganó el corazón de muchas personas durante este Mundial, especialmente el de los niños, que muchas veces lo ven a él y a los demás deportistas como verdaderos superhéroes. Todos tenemos sueños y anhelos, y en los niños esa emoción es aún más fuerte cuando encuentran personas que los inspiran a ser mejores”.

Janisse relató que “pudimos ver varios partidos del Mundial en familia y resaltamos no solo la calidad deportiva, sino también la humildad y sencillez que transmite Haaland. Después de la conmoción que causó el video de Emma, este comenzó a viralizarse y finalmente llegó a él gracias al apoyo de miles de personas de diferentes países que se identificaron con ella. Su perfil de Instagram recibió muchísimas visitas y nuevos seguidores, por lo que empezamos a agregar textos en inglés en algunas publicaciones para que pudieran comprenderse mejor en distintas partes del mundo”.

La madre también quiso resaltar lo ocurrido con la Albirroja en esta Copa del Mundo: “}es un reflejo de la perseverancia de tantas familias paraguayas que cada día dan lo mejor de sí, incluso cuando parece que no hay esperanzas. Nos llenó el corazón la historia de Orlando Gill, quien está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera. Admiramos su profesionalismo, su humildad y el amor que demuestra por su familia”.

Finalmente, desde luego, recordó cómo su hija vivió la histórica clasificación a Octavos dejando atrás a los alemanes: “Este fue el primer Mundial que Emma vivió con plena conciencia, por eso tiene un significado tan especial para nosotros. Lo disfrutó con muchísima emoción, al igual que toda la familia. El día en que Paraguay venció a Alemania fue inolvidable, hubo abrazos, risas y lágrimas de felicidad. Ver las calles llenas de banderas, escuchar los bocinazos y sentir la alegría de todo un país fue realmente emocionante. Aguyje querida Albirroja”.