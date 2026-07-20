Lari cumplió el sueño del pequeño fan de la Albirroja

El pequeño fans de la querida Albirroja Lorenzo Álvarez quedó superfeliz al recibir el regalo prometido por Larissa Riquelme, “La Novia del mundial”, que se había puesto en contacto con el mitã’i argentino, que quedó enamorado de la selección paraguaya.

“Sueño cumplido, llegó la camiseta de Paraguay. No se imaginan la alegría que tiene Lorenzo, esto es gracias a ustedes que compartieron cada video y a Larissa Riquelme, que no dudo un segundo y se contactó para lograr esa sonrisa en la cara de Lorenzo. Para él ya es su tía Larissa. Como tantas tías y tíos que tiene en Paraguay, ojalá se sigan cumpliendo sus deseos y pronto estemos por Paraguay para conocerlos. Para darles un gran abrazo por todo el cariño que le dan a nuestro hijo” , escribió su papá Jonathan Álvarez en su Instagram.

El pequeño “Lolo”, como le dicen cariñosamente también compartió su alegría y agradeció a todas las personas y a su “tía Larissa” avei porque le cumplieron su sueño. “Miren gente me llegó la camiseta, estoy muy contento, los quiero mucho. Gracias a todos ustedes y para tía Larissa, los amo”, dijo el pibito, quien completó el video cantando la canción “Soy albirrojo”, que ya es el himno de todos los paraguayos y ahora de “Lolo” también.

En tanto que Larissa también comentó el posteo del papá del pequeño fanático de la Albirroja. “Gracias, qué feliz me hace, se me cayeron unas lágrimas. Esto me hace feliz”, escribió la Reina del Mundial en el Instagram.

Una internauta escribió algo muy bello avei, “@larissariquelme hiciste posible este sueño sin importar lo lejos que estaba este soñador. Lorenzo, que disfrutes de tu remera y que en un futuro no lejano puedas cantarle a la Albirroja en suelo guaraní”.