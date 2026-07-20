Las promesas del Clausura

El Clausura está a la vista. La Copa del Mundo ya es historia y vuelve nuestro fútbol, con los dos grandes con muchas ganas de ser protagonistas desde el arranque.

Por un lado, Olimpia, que saldrá a defender el título a como dé lugar y, a pesar del último traspié en Brasil, llega de la mejor manera según su entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez.

“Es difícil llegar al cien por ciento. Podemos decir que llegamos bien por la pretemporada realizada. Contento con el plantel que tenemos y entendemos que vamos a ser competitivos, que es lo que queremos”, aseguró el DT del Franjeado tras el regreso a nuestro país.

Por su parte, Cerro Porteño, con la obligación de pelear por el título y volver a gritar campeón, ya apunta todas sus balas al inicio del torneo casero. La buena noticia para Ariel Holan tiene que ver con que el Ciclón ya pudo presentar oficialmente a sus nuevas caras: Iván Ramírez, Lucas Merolla, Alex Cañete y Agustín Almendra. En las próximas horas también estaría oficializando a los arqueros Ángel Martínez y Manuel Roffo, así como también Ariel Gamarra.

Tanto el Ciclón como el Decano ya cerraron la etapa de amistosos y solo esperan que la pelota comience a rodar, con la promesa de ser protagonistas.