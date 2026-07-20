Mami y su hijo mueren aplastados durante temporal

Las víctimas fueron una madre muy joven de apenas 22 años, mientras que el niño fallecido era un bebé de solo 1 año y 3 meses de edad. De acuerdo con el diagnóstico médico, ambos fallecieron a consecuencia de graves traumatismos provocados por el impacto del árbol que cayó sobre ellos.

Según el informe policial, el hecho ocurrió alrededor de las 14:00 del pasado domingo en una vivienda de la comunidad, situada a unos 30 kilómetros del casco urbano de Sargento José Félix López. La Policía fue avisada de lo ocurrido por una llamada del cacique Florencio Garcete, quien informó que una mujer y un niño habían sido aplastados por un árbol derribado por las intensas ráfagas de viento.

El hecho también derivó en que una niña de 5 años sufriera una lesión muscular en la zona del hombro, recibiendo atención médica en el lugar.

De acuerdo con las averiguaciones realizadas, la ahora fallecida se encontraba de visita en la casa de su madre, y mientras preparaban el almuerzo bajo un árbol de la especie samu’u, una fuerte ráfaga de viento provocó la caída de este sobre la joven madre y su hijo, costándole la vida a ambos.