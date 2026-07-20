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[VIDEO] ¡Novaseo! Piloto español hizo creer a sus pasajeros argentinos que salieron campeones del mundo

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Las imágenes de un video muestran lo que fue un avión lleno de pasajeros argentinos que justo estaban volando mientras se disputaba el partido entre España y Argentina.

“Ha sido un partido muy disputado hasta el final. Los dos equipos lo han dado todo, pero la final de un mundial lamentablemente solo la puede ganar uno” decía el piloto mientras se escuchaba a algunos pasajeros impacientes.

“Desde aquí queríamos dar la buena nueva a nuestros compatriotas argentinos.....” cuando comenzaron los gritos de los argentinos, aplausos y vítores porque pensaron que ganaron el mundial.

Pero el discurso del piloto continuó, entre el “dale campeón” que gritaban los argentino, dijo: “España ha ganado”. El avión quedó en silencio

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