¡Terrible! Nene de ocho años fallece al caer de un caballo

Según el informe policial, el menor se encontraba montando un caballo en una competencia de aproximadamente 300 metros, cuando el animal de repente impactó contra un alambrado que divide el sector de la pista, provocando su caída y causándole lesiones de extrema gravedad que le costaron la vida.

Aunque el niño fue auxiliado por una ambulancia de la Municipalidad y trasladado de urgencia al Hospital General de Coronel Oviedo, terminó falleciendo pocos minutos después. La médica de guardia, Katia Duarte, informó como probable causa de muerte un paro cardiorrespiratorio secundario a un traumatismo craneoencefálico grave.

La fiscala Lourdes Soto explicó que, según los datos recabados durante la investigación, el niño era utilizado como “guaino” (jinete) en la carrera. Señaló que, durante la competencia, los caballos habrían chocado y el menor terminó siendo pisado. Además, indicó que inicialmente los padres no brindaron mayores detalles sobre lo ocurrido.

La agente también manifestó que el padre del niño reconoció haber autorizado su participación, argumentando que se trataba de una carrera de beneficencia. Ante esto, anunció que será citado una vez que finalicen las exequias para investigar una presunta falta del deber de cuidado hacia el menor.

La fiscala adelantó que también se analizará la posible responsabilidad de los organizadores del evento por permitir la participación de niños como jinetes en este tipo de competencias.