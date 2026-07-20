Orlando Gill es el arquero que más atajó en el Mundial

Los propios datos oficiales del portal de la FIFA señalan que el arquero guaraní Orlando Gill fue el portero con mayor cantidad de atajadas en todo el certamen, teniendo un total de 28 intervenciones durante los cinco partidos que disputó con Paraguay, siendo estos ante EEUU, Turquía, Australia, Alemania y Francia.

El portero albirrojo superó a otros como Eloy Room, de Curazao, con 21 tapadas, y como el suizo Gregor Kobel, el cual completó el podio con 20 paradas. El rendimiento del arquero paraguayo fue clave para sostener al equipo en varios pasajes de la Copa, mostrando en todo momento su seguridad, sus reflejos y su liderazgo en momentos determinantes.