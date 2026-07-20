Deportes

Orlando Gill es el arquero que más atajó en el Mundial

Oficialmente, el guardameta compatriota se consagra como una de las figuras fundamentales de la última Copa del Mundo.

Agregar Crónica en
Orlando Gill es el portero con más atajadas del Mundial.

Los propios datos oficiales del portal de la FIFA señalan que el arquero guaraní Orlando Gill fue el portero con mayor cantidad de atajadas en todo el certamen, teniendo un total de 28 intervenciones durante los cinco partidos que disputó con Paraguay, siendo estos ante EEUU, Turquía, Australia, Alemania y Francia.

El portero albirrojo superó a otros como Eloy Room, de Curazao, con 21 tapadas, y como el suizo Gregor Kobel, el cual completó el podio con 20 paradas. El rendimiento del arquero paraguayo fue clave para sostener al equipo en varios pasajes de la Copa, mostrando en todo momento su seguridad, sus reflejos y su liderazgo en momentos determinantes.

Unite al canal de CRÓNICA en WhatsApp
TAGSNo hay tags para el artículo.

Últimas noticias