Paola Hermann aclaró todo lo relacionado a la Miss Expo 2026

La organizadora del certamen, Paola Hermman, comentó que tuvo el “sí” de los dueños del certamen para abrir el concurso a las modelos externas. Dio la cara y en charla con Crónica dijo, “la verdad no puedo controlar lo que digan los demás. Yo cumplo con lo que los coordinadores de la expo me indican”, respondió.

Aclaró la intención y deseo de que más personas tengan acceso al concurso de belleza, “con mi equipo decidimos darles la oportunidad a las chicas que quieran participar del certamen. Ya que la organización de la expo nos dió el ok. Además de las que trabajan en la expo. Inclusive hoy se hace el casting general”, agregó, aclarando que avei estarán participando las que trabajan en la feria.

Agregó que con el equipo de trabajo ya se realizó el primer casting y el segundo se realiza hoy “con todas las promotoras que quieran ser parte”, detalló.