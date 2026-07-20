Tremendo guyryry por casting para elegir a la “Miss Expo”

La modelo Milagros Galeano disparó con todo contra la manera de organizar este año el certamen de “Miss Expo”. Afirma que antes que se inicie la feria ya se estaba llamando a casting, cuando son las que trabajan ahí quienes deben participar. “Yo escribí e hice el casting online. Me dijeron que iban a avisar si quedaba o no, pero jamás obtuve respuesta. Volví a escribirles pero nunca respondieron”, tiroteó en charla con Crónica.

Hasta el año pasado solo podían ser parte del evento de belleza las promotoras de los stand presentes en la fiesta del trabajo. A partir de este 2026, la organización quedó a cargo de Paola Hermann quien decidió abrir el llamado para modelos externas con el objetivo de dar oportunidades a otras chicas.

Lo concreto es que en redes sociales se armó un sarambi por parte de modelos particulares quienes comentaron que las que quedaron en el casting supuestamente eran solo modelos de la agencia de la organizadora.

“Una buena organización no hace eso, así ya no se llama Miss Expo debería llamarse miss Paola management’s y listo”, dijo Milagros quien tiró que las que trabajan como modelos ya saben aceptar el sí o el no de los casting, “pero como dije siempre te dan respuestas y esta supuesta organización no dio ninguno simplemente se escondió y no dio retorno ni a mí ni a muchas”, siguió con su descargo.

Muy desilusionada con todo lo ocurrido continuó, “los casting deberían ser la oportunidad y la ilusión también de poder entrar en cierto evento y demás. Yo como modelo profesional estoy acostumbrada a participar en casting presencial y virtuales. En todo este tiempo no hubo ninguna organización que te avise si te quedaste o no. Pero esta vez, con esta organización, al final fue puro marketing. Hicieron el casting pero no hubo ningún retorno de nada y ahora sale la noticia de que eligió a sus propias alumnas como candidatas nuevamente”.

Al final no se sabe qué va a ocurrir, y Milagros se pregunta qué va a pasar con las chicas que hicieron el casting. Y también con las promotoras que trabajan en la Expo y quieren participar.